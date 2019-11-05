20:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин: новая Большая российская энциклопедия будет достовернее «Википедии»
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном формате.
«Это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал господин Путин в ходе заседания Совета по русскому языку (цитата по ТАСС).
О создании российского аналога «Википедии» власти заговорили еще в 2016 году — тогда правительство страны распорядилось перевести Большую российскую энциклопедию в электронный вид, а
В сентябре стало известно, что на создание электронной энциклопедии будет выделено почти 2 млрд руб., завершить работу над ней планируется к 2022 году.