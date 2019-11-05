23:31 (мск), источник: Ведомости
Куда Владимир Путин предложил вывести русский язык
Он рассказал о замене «Википедии» на энциклопедию и создании словаря для чиновников.
Президент России Владимир Путин во вторник провел заседание совета по русскому языку, на котором объявил о новой цели государства — это формирование «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом». Совет по русскому языку был создан в 2014 г., в его состав включены ученые и руководители лучших российских языковых учреждений и вузов, но до сих пор заседаний одного лишь этого органа Путин не проводил, свидетельствует сайт Кремля. Ранее под председательством президента проходили только совмещенные заседания советов по культуре и языку
Путин сразу описал меры, с помощью которых государство намерено бороться за сохранение русского языка в России и мире. Будут пересмотрены законы о государственном языке и языках народов России, а для чиновников, школьников и СМИ утвердят нормы русского языка, использование которых будет обязательным. При подготовке новых законов, а также словарей и справочников с обязательными нормами Путин поручил избегать «каких-то революционных изменений и уж тем более упрощенчества в пунктуации или орфографии»: «Напротив, она призвана утвердить нормы, которые и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых».
Сейчас Россия сталкивается с попытками «искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», объяснил свой настрой президент. По его словам, войну русскому языку объявили не только «пещерные русофобы», в некоторых странах такая война стала официальной государственной политикой.
Ученые, в свою очередь, жаловались на косноязычие и необразованность нынешних школьников, получающих непроверенную информацию из «Википедии», а также на размеры школьных фондов, которые не позволяют своевременно обновлять словари и справочники. Сейчас в 80% школ неактуальные словари, изданные до 1990 г., показал мониторинг Министерства просвещения.
Депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) рассказал Путину о нищенском положении всех «толстых» литературных журналов: их перестали закупать школьные библиотеки и они не имеют государственных субсидий. Профессор Воронежского госуниверситета Людмила Кольцова пожаловалась на противоречивые нормативы Министерства науки и высшего образования, согласно которым группа магистратуры для преподавателей русского языка может формироваться только из 12 человек, а само министерство выделяет на эти группы лишь шесть бюджетных мест. Путин решил, что в результате работать учителями русского языка вскоре будет некому и потребовал комментарий министра Михаила Котюкова. Котюков попытался сообщить о благоприятной статистике и скором пересмотре нормативов, но Путин оборвал его. При этом у президента возникло подозрение, что, возможно, в целом система, состоящая из бакалавриата и магистратуры, не подходит для подготовки учителей русского языка.
Путин соглашался почти со всеми предложениями участников совета. В частности, рассказал, что уже обсуждал «с коллегами» замену «Википедии» электронной версией Большой Российской новой энциклопедии: «Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация — и в современной, кстати говоря, форме». Также одобрена идея организовать пересмотр и систему допуска в школы словарей русского языка. Шаргунову во время совета было поручено подготовить предложения по спасению «толстых» литературных журналов.
Лишь с одним тезисом Путин не согласился — о том, что законы рынка ведут к вытеснению языков. Этот тезис высказал главный научный сотрудник НИЦ по
Светлана Бочарова