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03:56 (мск), источник: Известия

Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.

Источник: AP 2019

Об этом заявил во вторник, 5 ноября, «РИА Новости» заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов:

Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе. Второй документ — «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Третий документ — посвященный мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.

Он добавил, что теперь они будут рассмотрены Генассамблеей, которая должна утвердить их окончательно. Это произойдет, как ожидается, в начале декабря.

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29 октября Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

По его словам, группировка спутников США численностью более 1000 единиц сопоставима с космическими группировками остальных стран, вместе взятых.

11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин подчеркнул, что размещение оружия в космосе еще более опасно для глобальной безопасности, чем развертывание ракет средней дальности на Земле.

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