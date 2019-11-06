03:56 (мск), источник: Известия
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
Об этом заявил во вторник, 5 ноября, «РИА Новости» заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов:
Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе. Второй документ — «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Третий документ — посвященный мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.
Он добавил, что теперь они будут рассмотрены Генассамблеей, которая должна утвердить их окончательно. Это произойдет, как ожидается, в начале декабря.
29 октября Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
По его словам, группировка спутников США численностью более 1000 единиц сопоставима с космическими группировками остальных стран, вместе взятых.
11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин подчеркнул, что размещение оружия в космосе еще более опасно для глобальной безопасности, чем развертывание ракет средней дальности на Земле.