Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения
Фоторепортажи
22Великая депрессия
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
04:05 (мск), источник: Известия

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение близ города Румейлан на северо-востоке страны. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает радиостанция Sham FM.

Источник: Reuters

При этом не уточняется, кто прежде контролировал месторождение.

28 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. Он добавил, что Вашингтон намерен допустить до сирийской нефти курдов.

Вывод войск США из Сирии
5 ноябряСША строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, пишет Anadolu
27 октябряСМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
15 октябряКонвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными

В ответ глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заверения США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными. По его словам, планы Вашингтона использовать нефтяные месторождения незаконны, и Москва донесет эту позицию при контактах с американской администрацией.

Читайте также
 Двойка за киберграмотность: мошенники освоили новый способ воровства данных из банков
Безумное чаепитие: второклассницу унизили за отказ мамы сдавать деньги
«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд
В российском регионе хотят открыть охоту на кошек и собак
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны ради экономии
«Зенит» проиграл второй матч подряд в группе Лиги чемпионов
Куда Владимир Путин предложил вывести русский язык
Здоровье
Можно ли есть яйца с трещиной АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Новинка Apple потрясла рынок. Подробности Самая странная новинка Apple
Авто
У «Тойоты» появился кроссовер «за миллион рублей» Новый компактный Toyota Raize оказался близнецом Daihatsu Rocky, однако для зарубежных рынков Toyota готовит другую версию
Кино
10-летняя дочь Витаса покорила зрителей китайского шоу талантов Алла продемонстрировала навыки владения восточными единоборствами и спела вместе с отцом
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
36-летнюю Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью (фото) Поклонники решили, что актриса станет мамой в первый раз
Леди
Екатерина Климова восхитила сеть «бесконечными» ногами Актриса опубликовала фото из отпуска.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь