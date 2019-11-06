04:05 (мск), источник: Известия
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение близ города Румейлан на
При этом не уточняется, кто прежде контролировал месторождение.
28 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. Он добавил, что Вашингтон намерен допустить до сирийской нефти курдов.
В ответ глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заверения США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными. По его словам, планы Вашингтона использовать нефтяные месторождения незаконны, и Москва донесет эту позицию при контактах с американской администрацией.