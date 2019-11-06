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07:24 (мск), источник: Известия

Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что западные страны, в том числе США, присвоили себе победу в холодной войне, несмотря на то, что ее окончание было общей заслугой Советского Союза и Запада. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию Welt.

Источник: Известия

Политик отметил, что на Западе не задумывались, как подобную трактовку воспримут «русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», и как это может отразиться на отношениях с Москвой.

Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.

По мнению Горбачева, размышляя о накопившихся проблемах, необходимо «смотреть вперед, а не назад».

31 октября, в преддверии 30-летия падения Берлинской стены, Горбачев рассказал, что он против любых разделительных линий и стен — физических или нематериальных. По его мнению, холодной войны или идеологического противостояния между Россией и Западом на данный момент нет, а «есть тесные экономические взаимосвязи, свобода передвижения, общения, культурное сближение».

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