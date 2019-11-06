Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

Политик отметил, что на Западе не задумывались, как подобную трактовку воспримут «русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», и как это может отразиться на отношениях с Москвой.
Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.
По мнению Горбачева, размышляя о накопившихся проблемах, необходимо «смотреть вперед, а не назад».
31 октября, в преддверии 30-летия падения Берлинской стены, Горбачев рассказал, что он против любых разделительных линий и стен — физических или нематериальных. По его мнению, холодной войны или идеологического противостояния между Россией и Западом на данный момент нет, а «есть тесные экономические взаимосвязи, свобода передвижения, общения, культурное сближение».