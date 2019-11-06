Администрация США уверена в стремлении России повлиять на американские выборы в 2020 году

«Противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и повлиять на политику правительства. Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или пытаться влиять на восприятие избирателей», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Отмечается, что ведомства продолжают «внимательно следить за любыми угрозами выборам в США».
С таким заявлением выступили глава Минюста США Уильям Барр, шеф Пентагона Марк Эспер, бывший и.о министра нацбезопасности Кевин Макалинан, и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рэй и другие высокопоставленные представители различных ведомств.
Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.