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07:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация США уверена в стремлении России повлиять на американские выборы в 2020 году

Главы нескольких ведомств США утверждают, что Россия, Иран и Китай попытаются вмешаться в американские президентские выборы в 2020 году. По их данным, сейчас воздействия на избирательную инфраструктуру не зафиксировано.

Источник: Reuters

«Противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и повлиять на политику правительства. Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или пытаться влиять на восприятие избирателей», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Отмечается, что ведомства продолжают «внимательно следить за любыми угрозами выборам в США».

С таким заявлением выступили глава Минюста США Уильям Барр, шеф Пентагона Марк Эспер, бывший и.о министра нацбезопасности Кевин Макалинан, и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рэй и другие высокопоставленные представители различных ведомств.

Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.

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