СМИ: в Ливию за последние полтора месяца прибыли 200 российских наемников

По словам местных врачей, у участников конфликта обнаружены раны, похожие на те, что получали бойцы в Донбассе. Подобные ранения оставляют «российские наемники, в том числе опытные снайперы», рассказали собеседники издания.
Дипломатические источники и чиновники добавили, что снайперы имеют отношение к российской «ЧВК Вагнера». По их словам, участие РФ может оказать большое влияние на конфликт в стране.
Напомним, мировое сообщество неоднократно обвиняло Россию в поддержке командира Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, в частности, в переброске в Ливию наемников. Однако со слов источников «Ъ», Россия заинтересована в равновесии разных политических сил в Ливии.
Противоборствующие силы в Ливии вступили в решающую битву за столицу страны Триполи в апреле 2019 года, где базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Первый этап наступления армии фельдмаршала Хафтара на ливийскую столицу завершился 11 июля. Через несколько дней Халифа Хафтар заявил о начале следующего этапа атаки на Триполи.