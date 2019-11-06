08:31 (мск), источник: Интерфакс
Правительство определило угрозы устойчивому Рунету
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Среди угроз распространение запрещенной информации, уязвимость к дестабилизирующим действиям и попыткам несанкционированного доступа.
Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил «Интерфаксу» источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
Так, под угрозой безопасности функционирования в РФ интернета и сети связи общего пользования предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к ее техническим и программным средствам, дестабилизирующим внутренним или внешним информационным воздействиям,
Перечень угроз безопасности, кроме угрозы предоставления доступа к информации или ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с ФЗ «Об информации…», включает угрозы осуществления кибератак и других, как преднамеренных, так и непреднамеренных информационных воздействий на средства и сети связи, в результате которых может быть нарушено их функционирование, а также угрозы нарушения доступности для граждан информационных
К таким угрозам предлагается отнести: угрозы невозможности доступа к услугам связи
Угрозой целостности интернета в РФ и сети связи общего пользования, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами. Речь идет,
Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый «закон о Рунете»), вступил в силу 1 ноября.
Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика. В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной — эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.
Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.