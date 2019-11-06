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10:38 (мск), источник: РИА Новости

На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя — РИА Новости. Занимавший пост заместителя управляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров больше не работает там после скандала с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщили РИА Новости в муниципалитете.

Источник: РИА "Новости"

Администрация района в октябре объявила тендер на утилизацию неопасных отходов. Согласно документации аукциона, нужно утилизировать офисную мебель, компьютерную технику, а также два портрета Медведева, в материалах он значится как президент РФ.

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Начальная цена аукциона составляла 256 тысяч рублей, однако тендер признали несостоявшимся 31 октября. Ответственным за размещение электронного аукциона, по данным региональных СМИ, был Кокшаров. Ситуация вызвала резонанс в СМИ.

«Алексей Кокшаров не работает в администрации муниципального образования Надымский район», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что не знает иных подробностей ухода чиновника.

Комментарием самого Кокшарова РИА Новости не располагает.

На официальном сайте Надымского района чиновник по-прежнему указан как заместитель управляющего делами, начальник организационно-распорядительного управления.

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