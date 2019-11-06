12:08 (мск), источник: Ведомости
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Владимир Логинов уходит по собственному желанию меньше чем через год после назначения.
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства. Чиновник уволен по собственному желанию, отмечается в документе.
Сам он отказался от комментариев и перенаправил запрос «Ведомостей» в
Логинов стал замминистра природных ресурсов в конце ноября 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.
Логинову 54 года. С конца 1980-х гг. он занимался сахарным бизнесом, с 1997 г. находится на государственной службе. В 1997—2000 гг. был гендиректором ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе, а в 2000 — 2002 гг. занимал пост замминистра сельского хозяйства при Алексее Гордееве. В период с 2002 по 2009 г. возглавлял «Союзплодоимпорт». С 2009-го, когда Гордеев был назначен губернатором Воронежской области, и до назначения в Минприроды Логинов руководил Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов Воронежской области.
Мусорная реформа стартовала в России в начале 2019 г. Ее цель — переход к новой системе утилизации бытовых отходов. В рамках нее регионы должны принять территориальные схемы обращения с мусором, а также провести конкурс и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов.
Кирилл Буланов, Алиса Штыкина, Анна Червонная