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16:26 (мск), источник: Интерфакс

Зеленского шокировало, что завод им. Малышева выпустил один танк для ВСУ за 10 лет

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что завод имени Малышева с 2009 года выпустил только один танк для вооруженных сил Украины.

Источник: Reuters

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год», — сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром».

Зеленский указал, что на заводах ОПК есть задолженность по зарплате до четырех лет, уровень заработка сотрудников очень низкий, а зимой людям приходится работать в помещениях, где температура опускается до нуля градусов.

Президент заявил, что премьер Украины должен собрать весь кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме.

Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, почему мы для кого-то, для Таиланда танки делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?
Владимир Зеленский ​​​​​​​
президент Украины

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» — украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав «Укроборонпрома» и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы — Пакистан, КНР, Таиланд.

Завод в последние годы в рамках решения задач диверсификации оборонного производства осваивал работы по сварке корпусов новых БТР-4 и БТР-3, производства новых гусениц для боевых машин пехоты.

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