18:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Польша объяснила отсутствие Путина на годовщине Второй мировой войны
Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны
«Представителей Германии мы пригласили именно потому, что она была агрессором. Отдельным событием было мероприятие, в котором участвовали дружественные нам страны, то есть члены НАТО, Евросоюза и члены “Восточного партнерства” (туда входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Белоруссия и Армения отказались
Марчиняк также сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на годовщину освобождения лагеря смерти Третьего Рейха
Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, 17 сентября на территорию этой страны без объявления войны свой военный контингент ввел и СССР. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, после чего Польша подписала акт о капитуляции. Территория Польши в основном была поделена между Германией и СССР, отдельные части отошли Словакии и Литве.