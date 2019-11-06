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18:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Польша объяснила отсутствие Путина на годовщине Второй мировой войны

Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны из-за современного политического контекста. Такое заявление сделал посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк в интервью News.ru.

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«Представителей Германии мы пригласили именно потому, что она была агрессором. Отдельным событием было мероприятие, в котором участвовали дружественные нам страны, то есть члены НАТО, Евросоюза и члены “Восточного партнерства” (туда входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Белоруссия и Армения отказались из-за принципиальных соображений — прим. “Ленты.ру”)», — сказал дипломат. Он добавил, что в данном случае важен современный политический контекст, а не исторический.

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Марчиняк также сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на годовщину освобождения лагеря смерти Третьего Рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в январе 2020 года.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940—1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста, был освобожден советскими войсками в январе 1945 года.

Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, 17 сентября на территорию этой страны без объявления войны свой военный контингент ввел и СССР. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, после чего Польша подписала акт о капитуляции. Территория Польши в основном была поделена между Германией и СССР, отдельные части отошли Словакии и Литве.

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