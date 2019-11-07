05:06 (мск), источник: Интерфакс
Эрдоган и Трамп подтвердили планы встретиться 13 ноября в Вашингтоне
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом ситуацию на границе с Сирией, пленных боевиков ИГ, курдов.
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подтвердили планы провести переговоры 13 ноября в Вашингтоне, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
В администрации добавили, что лидеры государств также говорили об отношениях США и Турции и региональных делах.
В свою очередь Трамп в Twitter охарактеризовал телефонный разговор с Эрдоганом как «очень хороший».
С нетерпением жду президента Эрдогана в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме.
Также американский президент заявил, что обсуждал с Эрдоганом пленение Турцией многочисленных бежавших боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), включая сестру и жену ликвидированного лидера ИГ Абу Бакра
«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.