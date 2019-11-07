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05:06 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган и Трамп подтвердили планы встретиться 13 ноября в Вашингтоне

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом ситуацию на границе с Сирией, пленных боевиков ИГ, курдов.

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подтвердили планы провести переговоры 13 ноября в Вашингтоне, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В администрации добавили, что лидеры государств также говорили об отношениях США и Турции и региональных делах.

В свою очередь Трамп в Twitter охарактеризовал телефонный разговор с Эрдоганом как «очень хороший».

С нетерпением жду президента Эрдогана в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме.
Дональд Трамп

Также американский президент заявил, что обсуждал с Эрдоганом пленение Турцией многочисленных бежавших боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), включая сестру и жену ликвидированного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Также, по словам Трампа, речь шла о ситуации на турецко-сирийской границе, об искоренении терроризма, защите курдов и о «многих других вещах».

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.

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