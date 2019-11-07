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01:51 (мск), источник: Известия

Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста

Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Отмечается, что в Москву приезжали Масис Маилян и Лерник Ованнисян. Бочарников подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна. В свою очередь МИД Азербайджана отметил, что подобные визиты носят провокационный характер и направлены против территориальной целостности республики, пишет ТАСС.

Нагорный Карабах — административно-территориальное образование, расположенное в Закавказье между Азербайджаном и Арменией. Регион является предметом этнополитического конфликта в Закавказье между азербайджанцами и армянами.

Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. Ситуация обострилась в апреле 2016 года.

Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.

29 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Нагорному Карабаху. Как отмечается в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав МИДов двух стран, встреча прошла «в позитивной и конструктивной обстановке и позволила представителям стран «прояснить свои позиции» по вопросу урегулирования.

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