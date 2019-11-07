01:51 (мск), источник: Известия
Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста
Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной
Отмечается, что в Москву приезжали Масис Маилян и Лерник Ованнисян. Бочарников подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна. В свою очередь МИД Азербайджана отметил, что подобные визиты носят провокационный характер и направлены против территориальной целостности республики, пишет ТАСС.
Нагорный Карабах —
Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. Ситуация обострилась в апреле 2016 года.
29 марта