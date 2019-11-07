Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
00:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Отставлять нельзя оставить

Политологи нашли зависимость между ротацией губернаторов и запросом на обновление федеральной власти.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Фонд «Петербургская политика» изучил динамику ротации региональных и федеральных чиновников. По мнению исследователей, слишком частые замены губернаторов создают в обществе запрос на сходные перемены на федеральном уровне, где замены происходят значительно реже. Другие политологи отмечают, что региональная ротация и задумана как «витрина обновления элит», но запрос на обновление может еще вырасти к парламентским выборам 2021 года, усилив мотивацию новых отставок и перестановок.

Фонд «Петербургская политика» представил доклад, в котором проанализировал динамику ротации губернаторского корпуса с 2005 года.

В докладе отмечается, что из губернаторов, находившихся на своих постах на момент вступления Владимира Путина в должность президента в 2012 году, сейчас при исполнении лишь 20.
Читайте также
На губернаторов примеряют отставки

Согласно подсчетам фонда, с 2005 по 2010 год количество замен глав регионов не превышало 12 в год. Однако в 2010 году их случилось сразу 20. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов объясняет это так называемым медведевским призывом губернаторов.

Следующая массовая ротация случилась в 2012 году, когда президентом снова стал Владимир Путин: должности снова потеряли 20 глав регионов. Впоследствии число отставок не превышало девяти в год. В 2017 и 2018 годах снова были заменены по 20 губернаторов, замены происходили двумя волнами — весной и осенью. Господин Виноградов называет это «технократическим призывом»: Кремль сделал ставку на молодых управленцев.


Нажмите,
чтобы включить звук

В 2019 году пока сменились восемь губернаторов.

Исследователи отмечают, что масштабная ротация в правительстве происходит только в годы президентских выборов.

В остальное время интенсивность ротации существенно ниже, число замен не превышает пяти в год. В 2008 году их было десять, в 2012-м — 21, в 2018-м — 15. При этом в 2017 и в 2019 годах в отставку не ушел ни один федеральный чиновник.

Читайте также
Бывшего российского губернатора обвинили в хищении 20 миллиардов рублей

Эксперты «Петербургской политики» напоминают о «многочисленных прогнозах» первых губернаторских отставок под выборы 2020 года уже в октябре. Авторы доклада считают, что не сбылись эти предсказания из-за проблем с подбором преемников старым губернаторам. Кроме того, эксперты отмечают, что замены могли быть перенесены на весну 2020 года в целях достижения лучшего имиджевого эффекта. В «Петербургской политике» предлагают и еще одно объяснение — «усталость» управленческой системы от слишком высоких темпов ротации: за последние три года она затронула более половины регионов России. По мнению политологов, это может грозить рисками снижения управленческой дисциплины, а также формирования в обществе запроса на изменения состава федерального правительства, где интенсивность ротации существенно ниже.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что прямой связи между ротацией губернаторского корпуса и запросом в обществе на ротацию федеральной власти нет.
Читайте также
«В рыло хлопну». Как наказали чиновников, оскорблявших народ?

Наоборот, региональная ротация должна была стать «витриной обновления элит» и отвести внимание от федерального уровня. При этом господин Бадовский считает, что такой запрос на обновление формируется в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, и в связи с этим у власти будет возникать все больше мотивов для отставок и перестановок. «Нельзя забывать, что уже в 2021—2022 годах может начаться процесс частичного возвращения на федеральный уровень некоторых из губернаторов нового призыва, которые отправлялись в регионы в 2016—2017 годах», — напоминает политолог. По словам господина Бадовского, активная ротация губернаторов, к которой последние годы тяготеет Кремль, может замедлиться по естественным причинам: остается все меньше «старых глав», среди которых есть вполне сильные управленцы и «электорально конкурентоспособные фигуры».

Андрей Винокуров

 Главу McDonald's уволили из-за романа с сотрудницей
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
Тревога на борту самолета в аэропорту Схипхол сработала случайно
Адвокаты хотят переквалифицировать дело о стрельбе в Забайкалье
Малахов рассказал, сколько денег он получал на Первом канале
Польша объяснила отсутствие Путина на годовщине Второй мировой
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в ЛЧ на последних минутах
Затонувшая век назад баржа сползает в Ниагарский водопад (видео)
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Новое исследование не нашло подтверждения пользы для психического здоровья от приема добавок с омега-3 жирными кислотами.
Hi-Tech
Новинка Xiaomi перевернула рынок: первый обзор Убийца Huawei P30 Pro?
Кино
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках Актриса поделилась с подписчиками атмосферным фото с площадки нового проекта
Авто
Престижный седан Lada: первые рисунки совершенно новой модели Помните, сколько в 90-х годах прошлого века было разговоров о том, что АВТОВАЗ будет скоро делать большие «Жигули», автомобиль класса D или даже Е. Который будет конкурировать с бесконечно устаревшей «Волгой». Но тогда не сложилось
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 20 625
Муж собирается продать нашу квартиру и купить недостроенный дом в поселке 221
Амстердам 135
Выплата кредита 109
Леди
Екатерина Стриженова сбросила 12 килограммов 51-летняя телеведущая раскрыла секрет своей диеты.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь