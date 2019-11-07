ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Проект призывает все государства — участники соответствующих договоров выполнять соглашения в полном объеме. Авторы резолюции уверены в необходимости прикладывать все возможные усилия по укреплению системы договоров в данной области.
Таким образом, любые действия, подрывающие системы соглашения, будут считаться подрывающими глобальную стабильность и международную безопасность.
13 октября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире станет более опасной в случае отказа США от продления СНВ-3. Он отметил, что ДСНВ на сегодняшний день остается «практически последним инструментом ограничения гонки вооружений, такой уже серьезной гонки вооружений».
7 октября посол России в США Анатолий Антонов призвал продлить договор «как есть». Москва, по его словам, к такому шагу готова и ожидает положительного ответа от Вашингтона, который до сих пор не сообщил о своих намерениях по этому вопросу.
Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».