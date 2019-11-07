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06:30 (мск), источник: Известия

ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Источник: AP 2019

Проект призывает все государства — участники соответствующих договоров выполнять соглашения в полном объеме. Авторы резолюции уверены в необходимости прикладывать все возможные усилия по укреплению системы договоров в данной области.

Таким образом, любые действия, подрывающие системы соглашения, будут считаться подрывающими глобальную стабильность и международную безопасность.
Новость
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире станет более опасной в случае отказа США от продления СНВ-3. Он отметил, что ДСНВ на сегодняшний день остается «практически последним инструментом ограничения гонки вооружений, такой уже серьезной гонки вооружений».

7 октября посол России в США Анатолий Антонов призвал продлить договор «как есть». Москва, по его словам, к такому шагу готова и ожидает положительного ответа от Вашингтона, который до сих пор не сообщил о своих намерениях по этому вопросу.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».

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На чем держится мир во всем мире. 10 главных международных договоров

О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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