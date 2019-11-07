15:50 (мск), источник: Интерфакс
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии
Такое заявление Макрон сделал в четверг в интервью британскому журналу The Economist. Макрон также отметил, что необходимо «прояснить, каковы стратегические цели НАТО».
Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится «на краю пропасти» и вновь выступил за «наращивание» оборонных возможностей европейских стран.
В октябре Макрон заявлял, что события, произошедшие на
Он также подчеркивал, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы в сфере контроля над вооружениями в мире.
В том же месяце исполняющий обязанности