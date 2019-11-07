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15:50 (мск), источник: Интерфакс

Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.

Источник: Reuters

Такое заявление Макрон сделал в четверг в интервью британскому журналу The Economist. Макрон также отметил, что необходимо «прояснить, каковы стратегические цели НАТО».

Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится «на краю пропасти» и вновь выступил за «наращивание» оборонных возможностей европейских стран.

В октябре Макрон заявлял, что события, произошедшие на северо-востоке Сирии в ходе турецкой военной операции, являются ошибкой Запада и НАТО.

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Он также подчеркивал, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы в сфере контроля над вооружениями в мире.

В том же месяце исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме говорил, что вывод войск США из Сирии и начало военной операции Турции на северо-востоке САР парализовали деятельность НАТО.

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