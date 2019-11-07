15:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Эрдоган заявил о бойцах курдских формирований на северо-востоке Сирии
Курдские формирования «Силы народной самообороны» не вывели своих бойцов с
«С одной стороны мы проводили переговоры, в результате которых террористам было дано 120 часов на то, чтобы уйти, но эти (договоренности) не были выполнены. В рамках нашего соглашения с Россией было дано 150 часов, но террористы не вышли с этих территорий», — сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).
По его словам, курдские формирования атакуют участников Сирийской свободной армии, которая является союзниками вооруженных сил Турции.
17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на