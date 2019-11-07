15:30 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле не слышали высказываний Кадырова с призывами убивать
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле не слышали высказываний главы Чеченской республики Рамзана Кадырова с призывами убивать и не считают, что
Ранее на ресурсах
«Я не читал оригиналов стенограммы этого заседания правительства, и не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации
На вопрос, будут ли в Кремле проверятся данные высказывания Кадырова, Песков ответил отрицательно. «Нет, не будут», — сказал
Не можем же мы руководствоваться сообщениями
Би-би-си…Нам неизвестно о таких высказываниях ничего.