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15:30 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле не слышали высказываний Кадырова с призывами убивать

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле не слышали высказываний главы Чеченской республики Рамзана Кадырова с призывами убивать и не считают, что Би-би-си можно считать первоисточником распространения заявлений главы Чечни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее на ресурсах Би-би-си появилась информация о том, что Кадыров в ходе выступления перед правительством региона призвал наказывать, в том числе «убивая, сажая, пугая», пользователей интернета, которые, по его мнению, могли оскорбить чью-то честь.

«Я не читал оригиналов стенограммы этого заседания правительства, и не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си считать за первоисточник не могу и не буду», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кадырова.

На вопрос, будут ли в Кремле проверятся данные высказывания Кадырова, Песков ответил отрицательно. «Нет, не будут», — сказал пресс-секретарь президента.

Не можем же мы руководствоваться сообщениями Би-би-си… Нам неизвестно о таких высказываниях ничего.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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