15:44 (мск), источник: РИА Новости
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, сказал
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд
«Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались,» — ответил Песков.
Он также напомнил, что Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно упоминал, что страна находится в так называемой демографической яме, что обусловлено прежде всего исторически.
Это яма, которая,
во-первых,идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика.