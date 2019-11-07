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15:44 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости
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Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

«Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались,» — ответил Песков.

Он также напомнил, что Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно упоминал, что страна находится в так называемой демографической яме, что обусловлено прежде всего исторически.

Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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