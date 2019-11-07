Путин прибыл в Омск на Форум межрегионального сотрудничества с Казахстаном

Планируется, что работу в Омске глава российского государства начнёт со встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Затем лидеры примут участие в пленарном заседании форума. Его тема — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
Межрегиональное сотрудничество — одно из главных направлений развития российско-казахстанских отношений, на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота двух стран. Из 85 регионов России 76 развивают сотрудничество с областями Казахстана.
Среди участников форума — руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также представители деловых кругов обеих стран.
Вместе с форумом проводятся выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», заседание Российско-казахстанского делового совета на тему «Современные аспекты экономической кооперации», а также первый Форум молодежных лидеров.
Планируется подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.
6 ноября в Омске открылся культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь», который стал первым за Уралом представительством государственного Эрмитажа. Не исключено, что президенты побывают на экспозиции.