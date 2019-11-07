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17:12 (мск), источник: Московский комсомолец

Слова Кадырова про убийство заверили два переводчика

Один при этом назвал их «фигурой речи», второй, наоборот, усилил смысл.

Источник: chechnya.gov.ru

Выступление Рамзана Кадырова на совещании правительства республики получило резонанс благодаря переводу Русской службой BBC его речи на родном чеченском. Касаясь интернет-комментаторов, несдержанных в выражениях, Кадыров, согласно переводу BBC, заявил: «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами — если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Точно ли перевели слова Кадырова? Об этом мы спросили двоих носителей чеченского языка.
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В Кремле не слышали высказываний Кадырова с призывами убивать

На сайте Русской службы Би-би-си дана нарезка с того заседания правительства с подстрочником на русском языке. Полную версию удалось найти на сайте «Грозный ТВ». На видео с заголовком: «Рамзан Кадыров призвал Правительство ЧР активнее содействовать развитию малого и среднего бизнеса» на шестой минуте, после рассуждений об инвестициях и туризме, глава Чечни внезапно переходит к теме интернета.

Даже человеку, не знающему чеченского языка, понятно, о чем речь: Кадыров живописно изображает жестами «пользователя сети», стучащего по клавишам. В его речи периодически появляются русские слова — «тысячи комментариев», «внутренний вопрос», «кого это волнует-то», «я больше не буду тебя читать» «наказание», «тюрьма». Есть и целые русские фразы: «Вот ты утверждал, что того-то там казнили, убили, расстреляли. И все это не стесняясь. Когда мы видим человека живого, ты, не стесняясь, опять же обвиняешь в этом руководство».

Дословно то, что сказал Рамзан Кадыров нам перевели двое носителей чеченского языка, пожелавших остаться неназванными (что тоже показательно).

Наш первый собеседник подтвердил, что слова «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», действительно прозвучали.

Дальше Кадыров, сообщил наш переводчик, сказал: «Если даже весь мир сгорит синим пламенем, если даже законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь? Клянусь священным Кораном, не оставим»!


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«Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют, ну умрешь. Мне уже 43 года, что мне еще делать в этом мире. Надо этих людей выявлять. Надо, чтобы РОВД, спецслужбы, все молодежные организации взаимодействовали с главами районов и городов».

«Теперь будут все говорить: “Рамзан сказал убивать”, еще что-то. Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты. Предатели, сплетники, шизофреники — они разных мастей все, мы должны их остановить».

Наш собеседник уточнил, что это дословный перевод, но если слушать контекст, то смысл пассажа про «убивать» меняется: «Такую форму речи могут использовать дети на площадке, вроде: “Ты у меня сейчас получишь!” или “Я тебе по шапке дам!” — и это не выглядит так страшно, как в буквальном переводе…».

Следует отметить, что потом Кадыров говорит о том, что есть принципы демократии и закон. Иностранные СМИ делают акцент только на первой части выступления, замалчивая о второй.

А вот перевод слов Кадырова другим нашим собеседником.

«Те “вещи” (на чеченском “х1умнаш” — дословно переводится как “вещи”, но если это слово произносится относительно людей, то это оскорбительно. Подразумевается, что он не считает их людьми, а приравнивает к вещам — прим. переводчика), кто делает так, чтобы нарушалось согласие — если мы их не остановим, убивая, сажая за решетку, делая, что угодно, не остановим их, у нас ничего не получится».

«Даже если весь мир сгорит синим пламенем, даже если все законы мира разрушатся, человек, задевший честь, не будет оставлен без наказания. Клянусь священным Кораном, не оставлю без наказания».

«Все наказания этого мира приму. Что за это может быть? Ну посадят в тюрьму, ну, убьют. Ну и что, что убьют. Мне 43 года, сколько ещё хотелось бы жить, что ещё можно получить от этого мира».

«Как можно больше это людям надо довести. Надо выявлять этих людей. РОВД, спецслужбы, все молодежные организации, со всеми должно быть взаимодействие у глав».

«Теперь будут говорить, что Рамзан сказал убивать, то сказал, это сказал».

«Закон — он какой? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения».

«Все остальное, что делают вокруг аферисты, предатели, сплетники, шизофреники и то, что делают другие “вещи” разных мастей — все эти “вещи” мы должны остановить».

Алена Казакова, Елена Гамаюн

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