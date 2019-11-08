01:23 (мск), источник: РИА Новости
Макрон назвал три сценария развития России
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
В качестве первого варианта Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. В качестве причин Макрон назвал недостаток экономической мощи и численности населения.
Третий вариант, по словам Макрона, предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Макрон выразил мнение, что сейчас Москва воспринимает ЕС как вассала США
В интервью The Economist Макрон также отметил, что НАТО переживает «смерть мозга». Французский лидер выразил мнение, что США поворачиваются спиной к своим союзникам, Европа больше не может рассчитывать на их поддержку.
Отношения России и Запада испортились в 2014 году
Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.