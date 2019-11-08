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01:23 (мск), источник: РИА Новости

Макрон назвал три сценария развития России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Источник: РИА Новости

В качестве первого варианта Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. В качестве причин Макрон назвал недостаток экономической мощи и численности населения.

Вторым путем развития французский лидер назвал «евразийскую модель». Однако, заметил он, в этом регионе уже есть доминирующая страна — Китай. По мнению Макрона, президент России Владимир Путин «все дальше и дальше» от главы КНР Си Цзиньпина.

Третий вариант, по словам Макрона, предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Макрон выразил мнение, что сейчас Москва воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам России, однако в будущем, по мнению французского лидера, эта позиция может быть пересмотрена.

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В интервью The Economist Макрон также отметил, что НАТО переживает «смерть мозга». Французский лидер выразил мнение, что США поворачиваются спиной к своим союзникам, Европа больше не может рассчитывать на их поддержку.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.

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