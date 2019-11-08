Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Проект, соавторами которого стали 23 страны, в том числе Белоруссия, Бразилия, Китай, КНДР, Пакистан, Сирия, ЮАР, содержит 66 пунктов в так называемой постановительной части. В тексте содержится настоятельный призыв к государствам «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно».
В нем выражена «глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS.
Речь идет о «сооружении памятников и мемориалов и проведении публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименовании улиц в целях их героизации».
Авторы проекта встревожены «участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».
В документе также подчеркивается обеспокоенность по поводу «использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами, а также другими группами и отдельными лицами, исповедующими идеологию ненависти, в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах». При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.
В этом контексте страны-инициаторы рекомендуют «принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования… чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».