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15:25 (мск), источник: RTVi

NYT: Зеленский отменил интервью, в котором хотел заявить о расследовании против Байдена

В офисе президента Украины планировали, что Владимир Зеленский объявит о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — в сентябре во время интервью телеканалу CNN. Об этом 7 ноября сообщило издание New York Post.

Источник: Офис Президента Украины

Однако незадолго до запланированного интервью американские власти заявили о разморозке военной помощи Украине. В итоге офис Зеленского отменил интервью.

По данным источников издания, ближайшее окружение Зеленского советовало ему сделать публичное заявление о начале расследования. Они полагали, что плюсы от получения военной помощи перевешивают возможные негативные политические последствия.

В частности, в офисе Зеленского опасались, что после объявления о начале расследования, Украина может лишиться двухпартийной поддержки в США.
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Трамп просил Зеленского расследовать дела сына Байдена на Украине. Что о нем известно?

Палата представителей объявила о начале подготовки к процедуре импичмента в конце сентября после того, как стали известны подробности разговора Трампа с Зеленским. Эти сведения Конгрессу предоставил информатор в спецслужбах. Президента США обвинили в том, что он пытался надавить на своего украинского коллегу, чтобы тот начал расследование против компании Burisma и Хантера Байдена. В связи с этим Трамп откладывал выплату военной помощи Украине.

23 октября временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор дал показания в рамках процедуры импичмента. Он сказал, что Трамп в обмен на предоставление военной помощи требовал, чтобы Зеленский публично объявил о проведении расследования в отношении Хантера Байдена.

В конце сентября Палата представителей приняла резолюцию, которая устанавливает правила для продолжения процедуры импичмента. Документ поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 196 человек. Расследованием в отношении Трампа займутся шесть комитетов, в том числе по разведке, финансам и иностранным делам.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
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