15:25 (мск), источник: RTVi
NYT: Зеленский отменил интервью, в котором хотел заявить о расследовании против Байдена
В офисе президента Украины планировали, что Владимир Зеленский объявит о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына бывшего
Однако незадолго до запланированного интервью американские власти заявили о разморозке военной помощи Украине. В итоге офис Зеленского отменил интервью.
По данным источников издания, ближайшее окружение Зеленского советовало ему сделать публичное заявление о начале расследования. Они полагали, что плюсы от получения военной помощи перевешивают возможные негативные политические последствия.
Палата представителей объявила о начале подготовки к процедуре импичмента в конце сентября после того, как стали известны подробности разговора Трампа с Зеленским. Эти сведения Конгрессу предоставил информатор в спецслужбах. Президента США обвинили в том, что он пытался надавить на своего украинского коллегу, чтобы тот начал расследование против компании Burisma и Хантера Байдена. В связи с этим Трамп откладывал выплату военной помощи Украине.
23 октября временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор дал показания в рамках процедуры импичмента. Он сказал, что Трамп в обмен на предоставление военной помощи требовал, чтобы Зеленский публично объявил о проведении расследования в отношении Хантера Байдена.
В конце сентября Палата представителей приняла резолюцию, которая устанавливает правила для продолжения процедуры импичмента. Документ поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 196 человек. Расследованием в отношении Трампа займутся шесть комитетов, в том числе по разведке, финансам и иностранным делам.