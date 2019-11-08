05:03 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ведомости»: Минюст не успел выполнить поручение о пересмотре советских правовых актов для их отмены
Министерство юстиции России не успевает к 15 ноября выполнить поручение
Основные тезисы письма изданию подтвердил человек, близкий к Минюсту, а также федеральный чиновник. В документе ведомство отметило, что пересмотреть советские нормы оказалось «непросто», поскольку акты проверяются вручную.
Кроме того, данные об актуальности отдельных актов в правовых базах и
По словам чиновника, сейчас согласована отмена около 60% советских актов, но еще не все они обработаны. Минюст подготовит финальный вариант постановления не раньше 20 декабря. Чиновник отметил, что поручение о полной отмене советских норм до февраля 2020 будет выполнено в срок.
Белый дом назвал дату начала применения «регуляторной гильотины» — господин Медведев поручил в срок до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР.
Отменены будут более 20 тыс. актов, включая документы столетней давности, — только их перечень занял 1992 страницы. Впрочем, он еще может измениться: в течение месяца ведомства вправе предложить исключить