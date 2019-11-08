Россия приступает к созданию ракет средней и меньшей дальности в ответ США

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», — сказал глава МИД России на Московской конференции по нераспространению (цитата по ТАСС).
При этом Лавров отметил, что для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия решила не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства.
Напомним, заключенный между СССР и США более 30 лет назад Договор о ликвидации РСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались продлить договор, возложив ответственность за непродление соглашения друг на друга. В середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности. Владимир Путин поручил проработать ответ на испытания американской крылатой ракеты.