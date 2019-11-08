Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
12:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия приступает к созданию ракет средней и меньшей дальности в ответ США

Россия приступит к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее о необходимости такого зеркального шага говорил президент России Владимир Путин.

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», — сказал глава МИД России на Московской конференции по нераспространению (цитата по ТАСС).

При этом Лавров отметил, что для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия решила не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства.

Напомним, заключенный между СССР и США более 30 лет назад Договор о ликвидации РСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались продлить договор, возложив ответственность за непродление соглашения друг на друга. В середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности. Владимир Путин поручил проработать ответ на испытания американской крылатой ракеты.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Главу McDonald's уволили из-за романа с сотрудницей
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
Начались продажи билетов на поезда в Крым
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке
Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Социологи: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть
Акинфеев совершил невероятный сэйв ногой в матче Лиги Европы
Тест: Кто из советских деятелей сказал эту фразу?
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Авто
Как заводить машину зимой: 6 правил Утром двигатель надо запускать грамотно, чтобы не остаться на морозе с умершей машиной
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Добрая королева Бесс – 3 308
Ты должен мне верить или... Да без проблем, родной.. 282
Эффективный класс и обычный - огромная разница? 232
Забавные картинки 185
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь