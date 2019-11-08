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13:25 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Варианты развития России, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, выгодно отличаются от разных поверхностных и русофобских сценариев ряда экспертных кругов и содержат элементы, которые Москва уже использует для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее в интервью журналу The Economist Макрон рассказал, что видит три сценария развития России: возможность восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы, переход на «евразийскую модель» и нахождение новой сбалансированной схемы отношений с Европой.

«Что касается заявления президента Франции о сценариях развития России. Здесь тоже справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которое нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах. Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который, наверное, импонирует российской стороне, и в том числе российскому президенту, который, как вы знаете, высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит те дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств», — сказал Песков журналистам.

Вы знаете, что делегировали подавляющим большинством голосов, поэтому президент и осуществляет вместе с руководством страны, правительством развитие нашего государства.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он добавил, что в этом сценарии есть все элементы, о которых говорил Макрон. «Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это ориентированность России именно на доброе взаимовыгодное отношение», — заключил он.

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