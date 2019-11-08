В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

Ранее в интервью журналу The Economist Макрон рассказал, что видит три сценария развития России: возможность восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы, переход на «евразийскую модель» и нахождение новой сбалансированной схемы отношений с Европой.
«Что касается заявления президента Франции о сценариях развития России. Здесь тоже справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которое нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах. Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который, наверное, импонирует российской стороне, и в том числе российскому президенту, который, как вы знаете, высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит те дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств», — сказал Песков журналистам.
Вы знаете, что делегировали подавляющим большинством голосов, поэтому президент и осуществляет вместе с руководством страны, правительством развитие нашего государства.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Он добавил, что в этом сценарии есть все элементы, о которых говорил Макрон. «Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это ориентированность России именно на доброе взаимовыгодное отношение», — заключил он.