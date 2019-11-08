Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока — 2»

«Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 млн злотых ($44 млн по текущему курсу. — Ред.) за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода «Северный поток-2», — говорится в официальном Twitter-аккаунте UOKIK.
О вероятности санкций для других партнеров по проекту не сообщается.
Как сообщает Reuters, руководство Engie не согласно с претензиями польского антимонопольного регулятора и обжалует его немедленно.
UOKIK обвиняет «Газпром» в том, что российская корпорация при строительстве «Северного потока — 2» без предварительного согласия антимонопольного регулятора Польши заключила финансовую сделку с пятью международными компаниями. В итоге газопровод строит дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. Ими стали четыре компании из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall, а также французская компания Engie.
Такая сделка, по мнению польских антимонопольщиков, может привести к ограничению конкуренции.
В соответствии с польским законодательством, UOKIK вправе наложить штраф до 10% годового оборота на те компании, которые, по его мнению, заключают сделки без получения согласия UOKIK.
В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями, включая «Газпром», совместного предприятия для строительства «Северного потока — 2» и решили, что «Газпром» и так доминирует на польском рынке газа, а создание нового альянса может еще больше укрепить его позицию.