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17:07 (мск), источник: Известия

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока — 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Источник: Reuters

«Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 млн злотых ($44 млн по текущему курсу. — Ред.) за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода «Северный поток-2», — говорится в официальном Twitter-аккаунте UOKIK.

О вероятности санкций для других партнеров по проекту не сообщается.

Как сообщает Reuters, руководство Engie не согласно с претензиями польского антимонопольного регулятора и обжалует его немедленно.

7 ноября стало известно, что антимонопольный орган Польши планирует объявить «Газпрому» самый высокий штраф в своей истории.
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UOKIK обвиняет «Газпром» в том, что российская корпорация при строительстве «Северного потока — 2» без предварительного согласия антимонопольного регулятора Польши заключила финансовую сделку с пятью международными компаниями. В итоге газопровод строит дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. Ими стали четыре компании из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall, а также французская компания Engie.

Такая сделка, по мнению польских антимонопольщиков, может привести к ограничению конкуренции.


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В соответствии с польским законодательством, UOKIK вправе наложить штраф до 10% годового оборота на те компании, которые, по его мнению, заключают сделки без получения согласия UOKIK.

В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями, включая «Газпром», совместного предприятия для строительства «Северного потока — 2» и решили, что «Газпром» и так доминирует на польском рынке газа, а создание нового альянса может еще больше укрепить его позицию.

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