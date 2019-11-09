04:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вашингтон заблудился в трех ракетах
США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил в пятницу утром на открытии Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ). В ходе сессии, участие в которой приняли заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун и директор ЦЭБ Антон Хлопков, российский дипломат сообщил важную новость.
По его словам, американские коллеги в августе — уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — сообщили российской стороне, что «они вышли из этого договора не
Напомним, США в 2013 году обвинили Россию в том, что она нарушила обязательство «не производить и не испытывать крылатую ракету наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет». Но долгое время они ни публично, ни за закрытыми дверями не уточняли, о какой именно российской ракете идет речь.
Лишь в ноябре 2017 года на закрытой встрече с экспертами в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона спецпомощник президента США Кристофер Форд уточнил, что речь идет о 9М729. В американской классификации это SSC-8. Один из участников мероприятия написал об этом в Twitter. После этого власти США официально подтвердили, что именно эта ракета вызывает у них тревогу, но деталей не сообщили.
Наиболее полную информацию о предполагаемом российском нарушении в начале декабря 2018 года в ходе брифинга изложил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Американская версия такова: разработка 9М729 началась в середине 2000-х годов. Ракета была создана екатеринбургским опытным конструкторским бюро «Новатор» им. Л. В. Люльева (входит в концерн
По словам же Дэниела Коутса, власти РФ использовали комбинированную схему летных испытаний (то есть в ходе единого испытательного цикла отрабатывалось несколько различных «изделий»), чтобы скрыть реальный потенциал своей новой ракеты. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить «ракету-нарушителя» и пусковые установки к ней, пригрозив выходом из договора.
Российские власти же утверждают, что 9М729 была испытана на дальность около 480 км, а потому никак не могла нарушать Договор о РСМД.
На конференции в Москве Сергей Рябков вновь подчеркнул, что развернутая в России 9М729 не относится к классу ракет среднего и меньшего радиуса действия.
«США хотели разрушить Договор о РСМД, поскольку это соглашение ограничивало их возможности в этой области», — сказал он.
Напомним, чтобы показать, что Договор о РСМД разваливается не по вине Москвы, российская сторона в январе этого года пошла на непривычный шаг. Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где раскрыли некоторые
Из стран альянса «ослушаться», по его словам, «посмели» только представители посольств Турции, Болгарии и Греции.
Начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск
По словам Михаила Матвеевского, на ракете 9М729 размещены «боевое оснащение повышенной мощности и новый бортовой комплекс управления», обеспечивающий более высокую точность поражения цели. При этом, отметил он, стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений: ракета заправляется один раз на
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон в интервью Deutsche Welle назвала показ «имитацией и пропагандой». А чуть позже в издании The Daily Beast вышла статья, в которой со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщалось, что в Кубинке российские военные показали «фейк».
«Почти ничего из того, что было продемонстрировано на показе в поддержку российской версии, не соответствует параметрам той ракеты, которую американские ЦРУ и Национальное агентство геопространственной разведки идентифицировали как нарушающую Договор о РСМД», — уточняло издание. Из статьи следует, что ракета, нарушившая договор, больше, чем тот контейнер, который Минобороны РФ показало публично, и использует отдельную пусковую установку, а разведслужбы США полагают, что SSC-8 является сухопутным мобильным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр».
Российские эксперты при этом сомневаются в том, что Минобороны РФ стало бы демонстрировать «подделку». «Со стороны России такая подмена была бы довольно рискованным шагом», — сказал «Ъ» руководитель проекта «Ядерное вооружение России» (russianforces.org) Павел Подвиг.
«Вместо того чтобы делать постфактум абсурдные заявления, американцы должны были отправить в Кубинку или же на отдельные консультации компетентных
Эксперт РСМД Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», не исключает, что США пришли к выводу, что та крылатая ракета наземного базирования SSC-8, которая у них вызывала вопросы, и ракета 9М729, развернутая в реальности, отличаются друг от друга.
«При этом теоретически вполне возможно сделать в одних и тех же габаритах ракету либо с большей дальностью (то есть с топливным баком большей емкости), либо с более хитрой головной частью большего размера, например с системой управления, обеспечивающей повышенную точность, или с расширенными возможностями по противодействию техническим средствам РЭБ, или же отделяемой», — заявил он «Ъ».
Ранее российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что США лишь искали предлог, чтобы выйти из Договора о РСМД, и на самом деле американскую сторону беспокоит потенциал не России, а Китая. Впрочем, представители США и сами прямо говорили, что озабочены наличием у Китая большого арсенала ракет средней дальности. В частности, об этом в интервью «Ъ» в октябре 2018 года заявил тогдашний советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
2 февраля США вышли из Договора о РСМД (его действие вслед за ними приостановила и Россия), 2 августа он прекратил существование.
Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков пояснил, что высокопоставленные представители Государственного департамента США были приглашены на Московскую конференцию, но отказались от участия.
Елена Черненко