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04:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вашингтон заблудился в трех ракетах

США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД.

Источник: РИА "Новости"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения. При этом он уточнил «Ъ», что США не сообщили, о какой другой ракете идет речь. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщали, что Россия в начале 2019 года продемонстрировала миру «фейковую» 9М729. Впрочем, эксперты не исключают, что США могли перепутать российские ракеты.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил в пятницу утром на открытии Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ). В ходе сессии, участие в которой приняли заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун и директор ЦЭБ Антон Хлопков, российский дипломат сообщил важную новость.

По его словам, американские коллеги в августе — уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — сообщили российской стороне, что «они вышли из этого договора не из-за 9М729».

Позже на уточняющий вопрос «Ъ» Сергей Рябков сказал: «Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду (утверждая, что Россия нарушает Договор о РСМД.— “Ъ”). Что они имели в виду, мы абсолютно не понимаем, а они отказываются это объяснить». По его словам, никаких дополнительных деталей американская сторона не сообщила.

Напомним, США в 2013 году обвинили Россию в том, что она нарушила обязательство «не производить и не испытывать крылатую ракету наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет». Но долгое время они ни публично, ни за закрытыми дверями не уточняли, о какой именно российской ракете идет речь.

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Лишь в ноябре 2017 года на закрытой встрече с экспертами в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона спецпомощник президента США Кристофер Форд уточнил, что речь идет о 9М729. В американской классификации это SSC-8. Один из участников мероприятия написал об этом в Twitter. После этого власти США официально подтвердили, что именно эта ракета вызывает у них тревогу, но деталей не сообщили.

Наиболее полную информацию о предполагаемом российском нарушении в начале декабря 2018 года в ходе брифинга изложил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Американская версия такова: разработка 9М729 началась в середине 2000-х годов. Ракета была создана екатеринбургским опытным конструкторским бюро «Новатор» им. Л. В. Люльева (входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Летные испытания ракеты, которая может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой, завершились к 2015 году. При этом сначала 9М729 была испытана со стационарной пусковой установки на дальность свыше 500 км, что разрешено договором, но только если ракета планируется для воздушного или морского базирования. А затем та же ракета была испытана с мобильной пусковой установки, но уже на разрешенную договором дальность.

Последовательность испытаний, описанная в заявлении США, являлась бы нарушением договора.

По словам же Дэниела Коутса, власти РФ использовали комбинированную схему летных испытаний (то есть в ходе единого испытательного цикла отрабатывалось несколько различных «изделий»), чтобы скрыть реальный потенциал своей новой ракеты. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить «ракету-нарушителя» и пусковые установки к ней, пригрозив выходом из договора.

Российские власти же утверждают, что 9М729 была испытана на дальность около 480 км, а потому никак не могла нарушать Договор о РСМД.

На конференции в Москве Сергей Рябков вновь подчеркнул, что развернутая в России 9М729 не относится к классу ракет среднего и меньшего радиуса действия.


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«США хотели разрушить Договор о РСМД, поскольку это соглашение ограничивало их возможности в этой области», — сказал он.

Напомним, чтобы показать, что Договор о РСМД разваливается не по вине Москвы, российская сторона в январе этого года пошла на непривычный шаг. Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где раскрыли некоторые тактико-технические характеристики 9М729. Ранее в Москве такие меры транспарентности называли излишними. Впрочем, саму ракету гости не увидели: им продемонстрировали лишь ее пусковую установку и транспортно-пусковой контейнер. Изображение же ракеты было показано на слайдах, в том числе в разрезе.

При этом США, а также их ключевые союзники показ, состоявшийся в подмосковной Кубинке в парке «Патриот», проигнорировали. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что США «запретили» своим союзникам по НАТО посещать этот брифинг.
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Из стран альянса «ослушаться», по его словам, «посмели» только представители посольств Турции, Болгарии и Греции.

Начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, в частности, объяснил собравшимся в «Патриоте», что 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728 (входит в состав наземного комплекса «Искандер-М»), однако не противоречит Договору о РСМД. «Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов», — сказал военный и добавил, что «максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 км по сравнению с ракетой 9М728 и составляет 480 км».

По словам Михаила Матвеевского, на ракете 9М729 размещены «боевое оснащение повышенной мощности и новый бортовой комплекс управления», обеспечивающий более высокую точность поражения цели. При этом, отметил он, стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений: ракета заправляется один раз на заводе-изготовителе, а масса топлива точно такая же, как в крылатой ракете 9М728, на базе которой создана новая ракета.

Поскольку представителей США не было, оспорить эти тезисы никто из присутствовавших на показе не смог. Российская сторона заявила о готовности провести для США отдельный, еще более подробный брифинг, однако в Вашингтоне от этого отказались.
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Замгоссекретаря США Андреа Томпсон в интервью Deutsche Welle назвала показ «имитацией и пропагандой». А чуть позже в издании The Daily Beast вышла статья, в которой со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщалось, что в Кубинке российские военные показали «фейк».

«Почти ничего из того, что было продемонстрировано на показе в поддержку российской версии, не соответствует параметрам той ракеты, которую американские ЦРУ и Национальное агентство геопространственной разведки идентифицировали как нарушающую Договор о РСМД», — уточняло издание. Из статьи следует, что ракета, нарушившая договор, больше, чем тот контейнер, который Минобороны РФ показало публично, и использует отдельную пусковую установку, а разведслужбы США полагают, что SSC-8 является сухопутным мобильным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр».

Не исключено, что, заявив в августе о том, что США вышли из договора не из-за 9М729, американская сторона имела в виду именно подлог с российской стороны. Между тем со слов Сергея Рябкова выходит, что США высказали свои претензии в диалоге с Россией уже после развала договора.
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Российские эксперты при этом сомневаются в том, что Минобороны РФ стало бы демонстрировать «подделку». «Со стороны России такая подмена была бы довольно рискованным шагом», — сказал «Ъ» руководитель проекта «Ядерное вооружение России» (russianforces.org) Павел Подвиг.

«Вместо того чтобы делать постфактум абсурдные заявления, американцы должны были отправить в Кубинку или же на отдельные консультации компетентных военных-ракетчиков, которые имели возможность уточнить все интересующие их вопросы», — отметил в беседе с «Ъ» председатель совета ПИР-Центра, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ Евгений Бужинский.

Впрочем, российские эксперты ранее неоднократно выдвигали и версию о том, что американцы могли перепутать ракеты.

Эксперт РСМД Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», не исключает, что США пришли к выводу, что та крылатая ракета наземного базирования SSC-8, которая у них вызывала вопросы, и ракета 9М729, развернутая в реальности, отличаются друг от друга.

«При этом теоретически вполне возможно сделать в одних и тех же габаритах ракету либо с большей дальностью (то есть с топливным баком большей емкости), либо с более хитрой головной частью большего размера, например с системой управления, обеспечивающей повышенную точность, или с расширенными возможностями по противодействию техническим средствам РЭБ, или же отделяемой», — заявил он «Ъ».

Ранее российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что США лишь искали предлог, чтобы выйти из Договора о РСМД, и на самом деле американскую сторону беспокоит потенциал не России, а Китая. Впрочем, представители США и сами прямо говорили, что озабочены наличием у Китая большого арсенала ракет средней дальности. В частности, об этом в интервью «Ъ» в октябре 2018 года заявил тогдашний советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

2 февраля США вышли из Договора о РСМД (его действие вслед за ними приостановила и Россия), 2 августа он прекратил существование.

Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков пояснил, что высокопоставленные представители Государственного департамента США были приглашены на Московскую конференцию, но отказались от участия.

Елена Черненко

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5 августа© Ньюстюб
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