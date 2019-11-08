18:59 (мск), источник: Ведомости
Трамп заявил о желании побывать в Москве на параде Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на параде Победы и рассматривает возможность приехать в столицу России 9 мая 2020 г.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед тем, как отправиться на мероприятия, связанные с его предвыборной кампанией. Слова президента приводят Reuters и ТАСС.
При этом Трамп отметил, что у него может не получиться приехать в Москву в мае
В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время встречи с Трампом в Осаке на саммите G20 пригласил американского коллегу приехать в Москву 9 мая 2020 г., чтобы отметить 75-летний юбилей Победы.