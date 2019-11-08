22:11 (мск), источник: ТАСС
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/.
«Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную — в размере 8000 рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными», — говорится в постановлении.
При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11280 рублей.
Ранее в Минтруде сообщили ТАСС, что численность людей предпенсионного возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 тыс. человек.
По данным Роструда, в первом квартале 2019 года порядка 113 тыс. российских граждан предпенсионного возраста официально числились безработными.
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