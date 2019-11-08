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22:50 (мск), источник: РИА Новости

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет.

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Как отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, эти меры помогут снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования.

В то же время в Российском экологическом операторе считают, что новое постановление снизит рентабельность компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, до четырех процентов.

По мнению представителей РЭО, новшества лишат отрасль инвестиций. Как говорится в сообщении оператора, документ не учитывает такие затраты предприятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты полагают, что постановление не будет стимулировать раздельный сбор отходов, так как оператор без вторичной переработки получает более высокий тариф.

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