19:12 (мск), источник: ТАСС
Путин: РФ способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент отметил потенциал российского образования в сферах математики, физики и других точных наук.
Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, от этого зависит ее развитие в целом ряде направлений, включая обороноспособность. Такое мнение высказал в субботу президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
«Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире», — сказал Путин. Он отметил потенциал российского образования в сферах математики, физики и других точных наук, «да и в гуманитарной сфере тоже».
Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, мирового океана, наконец — обороноспособность страны… Развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас и в ближайшем будущем.
Путин счтает, что разбираться в технологиях искусственного интеллекта должны чиновники на всех уровнях, а также сотрудники правоохранительных органов.
«Ориентироваться в этой сфере (искусственном интеллекте — прим. ТАСС) должно стать обязательным требованием к любой профессии — в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении и в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», — сказал президент.
Путин предложил разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
«Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема, — подчеркнул глава государства. — Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом».
Путин напомнил при этом, что «человек является высшей ценностью». «Нельзя изобретать технологии ради самих технологий, — указал он. — Наша главная цель — устойчивое и гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан».
По словам президента, искусственный интеллект становится фактором общественного развития, оказывая все большее влияние на рынок труда и повседневную жизнь людей.
Президент РФ считает необходимым кратно увеличить объем и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в России.
Системы искусственного интеллекта способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные люди. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных.
Президент подчеркнул, что российские вузы и колледжи должны занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. «Предстоит вырастить целое поколение профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть и использовать потенциал технологий искусственного интеллекта», — добавил он.
Российский лидер отметил важную роль развития искусственного интеллекта в технологической гонке между странами, хотя и подверг сомнению мысль, что это изобретение может стать последним в истории человечества. Он назвал искусственный интеллект «ресурсом колоссальной силы», отметив, что тот, кто будет владеть им, вырвется далеко вперед и приобретет огромные конкурентные преимущества.
«Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации. Некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это», — с иронией сказал Путин и добавил: «Последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но есть основания, видимо, думать и таким образом».