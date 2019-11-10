01:32 (мск), источник: РИА Новости
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Основной темой, которую обсуждали два лидера, стало урегулирование конфликта в Сирии. Стороны затронули вопросы реализации меморандума, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября.
«Акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на
Президенты также обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации. Они подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению
Главы государств приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября.
Еще одной важной темой разговора стали совместные проекты Москвы и Анкары в энергетике. Путин и Эрдоган, в частности, обсудили сроки ввода в эксплуатацию «Турецкого потока». Ожидается, что это произойдет до конца года.
«Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов
Кроме того, лидеры двух стран согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.
Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы.
На встрече 22 октября в Сочи президенты России и Турции приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на
В соответствии с документом российская военная полиция и правительственные силы с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны.