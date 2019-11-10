Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Полиция нашла 41 нелегала в фуре-рефрижераторе Машину остановили во время обычной проверки на шоссе у города Ксанти. Более 15 человек доставлены в больницу
Фоторепортажи
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
01:32 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: РИА Новости

Основной темой, которую обсуждали два лидера, стало урегулирование конфликта в Сирии. Стороны затронули вопросы реализации меморандума, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября.

Читайте также
Эрдоган заявил о бойцах курдских формирований на северо-востоке Сирии

«Акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства», — говорится в сообщении Кремля.

Президенты также обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации. Они подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году.

Главы государств приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября.

Они отметили решающий вклад стран — гарантов Астанинского процесса в подготовку этого мероприятия и подтвердили, что будут способствовать продвижению межсирийского политического диалога.

Еще одной важной темой разговора стали совместные проекты Москвы и Анкары в энергетике. Путин и Эрдоган, в частности, обсудили сроки ввода в эксплуатацию «Турецкого потока». Ожидается, что это произойдет до конца года.

Читайте также
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»

«Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.
Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы.
На встрече 22 октября в Сочи президенты России и Турции приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.


Нажмите,
чтобы включить звук

В соответствии с документом российская военная полиция и правительственные силы с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны.

Вывод войск США из Сирии
5 ноябряСША строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, пишет Anadolu
27 октябряСМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
15 октябряКонвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
 Обещанных пенсий не будет: 'Радуйтесь, что имеете работу'
Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ
В Минздраве назвали причины убыли населения
Хрущевки, колбаса, нудизм. Как была устроена жизнь в ГДР
Александр Волков победил Грэга Харди на UFC в Москве (фото)
Трамп прокомментировал заявления о его уходе на телевидение
Ученые объяснили, почему человечество глупеет
Путин: РФ должна стать лидером в сфере искусственного интеллекта
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Горячие темы на Авто
Советские инженеры. 288
Минимальная оплата труда в России одна из самых минимальных! 277
"Россия нам не партнер" 236
Ленин или Сталин? 123
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
55-летний Артур Ваха признался, что год назад стал отцом Сына родила новая избранница актера Виктория Романенко
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь