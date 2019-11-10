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00:42 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что не собирается возвращаться на телевидение после президентства

ТАСС, 9 ноября. Он был ведущим телешоу с 2004 по 2014 год.

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность вернуться в телеведущие после истечения президентского срока. Об этом в субботу он написал на своей странице в Twitter.

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Ранее новостной портал Daily Beast сообщал, что американский лидер обсуждал с создателем популярного в США телешоу The Apprentice («Ученик») Марком Бернеттом возможность снова участвовать в телепроекте.

«Фейковые СМИ сообщают, что я разговаривал с Марком Бернеттом об участии в крупном шоу (вероятно, в “Ученике”) после своего президентства, которое, как я полагаю, по их мнению, закончится через пять лет. Это неправда, такого разговора никогда не было, у меня нет времени даже подумать об этом. Ложное сообщение», — указал американский лидер.

Трамп был ведущим телешоу «Ученик» на протяжении 14 сезонов с 2004 по 2014 год.

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