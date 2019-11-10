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07:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-премьер Украины: нам нужно научиться жить с Россией

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине нужно научиться жить с Россией. Он призвал подходить к этому вопросу прагматично и рационально.

Источник: Reuters

«Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменила стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить», — сказал Кулеба в эфире украинского «Пятого канала». По его мнению, Россия как государство остается врагом Украины.

Вице-премьер считает, что есть сферы бизнеса, где страны будут неизбежно сотрудничать.
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В качестве примера он привел транзит российского газа через Украину. «Мы зарабатываем на транзите российского газа. Никто же не кричит: “Давайте закроем транзит российского газа. Зачем нам 3 млрд долларов? Пусть умрет наша ГТС. Мы будем гордо смотреть на Запад”», — сказал вице-премьер.

Кулеба считает, что Украина должна действовать исходя из своих интересов и строить у себя «нормальную цивилизованную европейскую страну».

Напомним, Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вчера, 9 ноября, заявила о выводе своих подразделений из участка возле Петровского. Ранее разведение сил провели в Золотом и Станице Луганской области.

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