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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: девять россиян заподозрили во влиянии на политику Великобритании

Девять российских бизнесменов включили в секретный доклад о незаконной российской деятельности в Великобритании, публикацию которого на прошлой неделе заблокировали на Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра), сообщает газета The Sunday Times. Отчет был подготовлен межпартийным комитетом по разведке и безопасности (ISC).

Источник: РИА "Новости"

В документе говорилось, что россияне финансировали Консервативную партию Великобритании. Некоторые из них были близки к премьер-министру Борису Джонсону. Один из предполагаемых спонсоров — Александр Темерко, у которого были связи с Минобороны России, выделил на финансирование партии £1,2 млн ($1,25 млн) за последние семь лет.

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Бизнесмен в прошлом был заместителем председателя правления ЮКОСа (покинул Россию и уехал в Великобританию). Как пишет газета, господин Темерко тепло отзывался о британском премьере и называл его «другом».

Также в докладе упоминается Александр Лебедев, который владеет акциями газеты London Evening Standard. Его сын Евгений приглашал к себе на вечеринку Бориса Джонсона, которая проходила в семейном имении в Италии недалеко от Перуджи в апреле 2018 года, пишет издание. На тот момент господин Джонсон был министром иностранных дел.

Самым крупным российским спонсором называется Любовь Чернухина — жена бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина.

Она потратила £160 тыс. ($204 тыс.) на игру в теннис с Борисом Джонсоном. Кроме того, только за последний год госпожа Чернухина якобы пожертвовала £400 тыс. ($511 тыс.).

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Как пишет газета, комитет по разведке был «в ярости» от того, что публикация доклада была отложена, поскольку меры по защите конфиденциальной информации уже были приняты. В публичную часть доклада могли быть и не включены имена спонсоров — сведений об этом нет, уточняется в материале.

Напомним, 4 ноября комитеты по разведке и безопасности парламента Великобритании должны были опубликовать результаты 18-месячного расследования вмешательства России в британскую политику, однако публикация была отложена минимум на месяц — до проведения парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.

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29 марта 2018© Ньюстюб
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