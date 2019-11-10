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20:14 (мск), источник: Известия

Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление бывшего главы СССР Михаила Горбачева об отсутствии сожаления о перестройке. Лидер коммунистов отметил, что экс-президент «лучше бы сидел в кустах и помалкивал».

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«Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой “перестройки”! Горбачев просто разломал страну», — сказал Зюганов в интервью «Федеральному агенству новостей».

Лидер КПРФ отметил, что считает крайне печальным отсутствие раскаяния у Горбачева. А всех людей, находившихся в те годы у власти, Зюганов назвал «никогда не отличавшимися реализмом».

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«Сломайте вы руль у “жигуля” и попытайтесь им так управлять, вы бы услышали в свой адрес: “Идиот!” А Горбачев сломал руль у страны, у огромного корабля», — сказал он.

8 ноября в интервью изданию Der Spiegel Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке. Он пояснил, что считает одним из главных достижений новое внешнеполитическое мышление, которое привело к ядерному разоружению и появлению свободы выбора в СССР.

При этом Горбачев признал, что руководство страны допускало ошибки и промахи, но отметил, что Советский Союз начал уходить от тоталитарной системы власти благодаря реформам, начатым при нем.

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