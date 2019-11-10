Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

15:36 (мск), источник: РИА Новости
«Сегодня технологии меняются очень быстро в мире, и образовательные программы должны совершенствоваться. <…> Нам всем приходится проходить период трансформации. И мы сегодня здесь обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние», — сказал Михаил Котюков.
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства
Во время заседания Cовета по русскому языку президенту рассказали о ситуации в Воронежском государственном университете: там при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест. Сама группа при этом не может быть меньше 12 человек.
Путин поручил Котюкову «навести порядок» в этом вопросе и затем доложить ему о проделанной работе.