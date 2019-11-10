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15:36 (мск), источник: РИА Новости

Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя — РИА Новости. Действующие в России образовательные программы проходят через «период трансформации», заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня технологии меняются очень быстро в мире, и образовательные программы должны совершенствоваться. <…> Нам всем приходится проходить период трансформации. И мы сегодня здесь обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние», — сказал Михаил Котюков.

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На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Во время заседания Cовета по русскому языку президенту рассказали о ситуации в Воронежском государственном университете: там при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест. Сама группа при этом не может быть меньше 12 человек.

Путин поручил Котюкову «навести порядок» в этом вопросе и затем доложить ему о проделанной работе.

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