16:31 (мск), источник: РИА Новости
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские политики сочли захват Калининграда силами НАТО невозможным.
Так парламентарии прокомментировали публикацию китайского портала Eastday.com, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.
Сенатор Сергей Цеков в ответ напомнил, что во время Великой Отечественной войны Адольф Гитлер за несколько дней планировал отвоевать Севастополь.
«Если
Член верхней палаты парламента Владимир Лукин, в свою очередь, заявил, что не завидует людям, стоящим подобные планы.
«Вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание», — цитирует его РБК.
Сенатор Алексей Пушков также назвал захват российского города бредовым сценарием.
«У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают», — написал он в твиттере.
Парламентарий предположил, что подобные сообщения в прессе вызваны желанием «кого-то в США» повоевать.
Публикации и исследования о захвате Калининграда регулярно появляются в иностранных СМИ. Так, в октябре старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер заявил, что Североатлантическому альянсу стоит подумать о захвате российского эксклава. В ответ губернатор области Антон Алиханов пошутил, что работа Хукера могла бы заслужить премию «Небьюла», которую в Соединенных Штатах присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.
Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.
Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.
В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.
Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.
Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.
Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.
Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».
В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками.
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.
Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена.
Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.
Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии.
Вертолет Cougar ВВС Нидерландов.
Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.
В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.
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