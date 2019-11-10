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16:31 (мск), источник: РИА Новости

В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские политики сочли захват Калининграда силами НАТО невозможным.

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Так парламентарии прокомментировали публикацию китайского портала Eastday.com, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.

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«Не дождутся»

Сенатор Сергей Цеков в ответ напомнил, что во время Великой Отечественной войны Адольф Гитлер за несколько дней планировал отвоевать Севастополь.

«Если кому-то вдруг взбредет в голову, хотя, я думаю, этого не будет, не дождутся быстрого взятия», — подчеркнул он в комментарии РБК.

Член верхней палаты парламента Владимир Лукин, в свою очередь, заявил, что не завидует людям, стоящим подобные планы.


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«Вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание», — цитирует его РБК.

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«Бредовый сценарий»

Сенатор Алексей Пушков также назвал захват российского города бредовым сценарием.

«У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают», — написал он в твиттере.

Парламентарий предположил, что подобные сообщения в прессе вызваны желанием «кого-то в США» повоевать.

Публикации и исследования о захвате Калининграда регулярно появляются в иностранных СМИ. Так, в октябре старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер заявил, что Североатлантическому альянсу стоит подумать о захвате российского эксклава. В ответ губернатор области Антон Алиханов пошутил, что работа Хукера могла бы заслужить премию «Небьюла», которую в Соединенных Штатах присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
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Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

NATO
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

NATO
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Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
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Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
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Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
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Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
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Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

Bundeswehr
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Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

NATO
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В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

Bundeswehr
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Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

Минобороны провело плановые учения по высадке морского десанта под Калининградом
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