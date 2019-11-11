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00:36 (мск), источник: Известия

В США заявили о недопустимости присутствия С-400 в Турции

Конгресс Соединенных Штатов угрожает Турции санкциями за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. О том, что президент США Дональд Трамп намерен заявить об этом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в воскресенье, 10 ноября, рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно, санкции в соответствии с законом CAATSA (федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, КНДР и Россию. — Ред.) пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия», — сказал он в прямом эфире телеканала CBS.

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4 ноября руководитель секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал о сроках реализации поставки второй партии С-400 в страну.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от покупки ЗРК, которые якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35. 29 мая Госдеп сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения сделки по С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

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Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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