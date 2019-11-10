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22:36 (мск), источник: Известия

Эво Моралес обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес назвал требование оппозиции о своей отставке попыткой госпереворота. По его словам, это неконституционно и незаконно.

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 10 ноября Моралес объявил о проведении новых президентских выборов из-за массовых протестов в стране. Дату он не назвал. Также глава государства пообещал, что обновит состав Верховного избирательного суда Боливии.

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Днем ранее лидер оппозиции Карлос Меса заявил, что направит письмо конгрессу Боливии с призывом объявить в стране новые выборы до окончания мандата нынешнего президента страны.

В ответ Моралес заявил, что не намерен отказываться от должности, несмотря на беспорядки и требования оппозиции.

25 октября Высший избирательный суд Боливии объявил о победе действующего президента Моралеса на выборах. Подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах.

После этого в ряде городов начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие в том числе поджигали региональные отделения избирательного суда. Моралес назвал события в стране попыткой госпереворота.

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