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03:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия отказалась от «особых отношений» с Россией ради Евросоюза

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рассказал, что Германия не будет налаживать особые отношения с Россией, чтобы не причинить вред позиции Евросоюза. Он поделился мнением в статье для Spiegel.

Источник: AFP 2019

Маас считает, что Берлин не должен вносить раскол в вопрос безопасности Евросоюза, поэтому не будет иметь особые отношения с Москвой. По его словам, Германия должна заботиться о безопасности европейцев и взять на себя больше ответственности за мир и безопасность во всем мире. Он добавил, что страны Балтии и Польши могут быть уверены, что Германия относится к их безопасности так же, как и к своей.

Глава ведомства высказал опасение, что ни Германия, ни Европа не смогут защитить себя без США.
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Он также рассказал о недавнем нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и связал это с необходимостью сохранять НАТО.

Глава МИД считает, что Германия может «быть голосом разума» в Европейском союзе, а также «двигателем для оживления трансатлантического альянса». По его мнению, Британия также должна влиять на внешнюю оборонную политику, даже если страна покинет ЕС.

В августе сообщалось, что Хайко Маас отверг предложение премьер-министров четырех федеральных земель улучшить отношения с Россией. Тогда Маас заявил, что Россия не вернется в «Большую семерку», пока не будет прогресса в решении конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

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