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00:51 (мск), источник: РИА Новости

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Источник: РИА "Новости"

«Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре», — написал он в Facebook.

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По словам политика, из-за «российской экспансии» на украинский энергетический рынок страна потеряла несколько миллиардов гривен.

Импорт электроэнергии из России

В 2015 году киевские власти приняли решение о прекращении закупок электроэнергии из России. Импорт возобновили только в сентябре 2019 года. Тогда Рада разрешила закупать из России и Белоруссии по двусторонним договорам. После этого компания «Нафтогаз Украины» начала импорт у «Белэнерго» по долгосрочному контракту.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.

За два месяца Украина импортировала около 586 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

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