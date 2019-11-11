00:51 (мск), источник: РИА Новости
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
«Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или
По словам политика,
В 2015 году киевские власти приняли решение о прекращении закупок электроэнергии из России. Импорт возобновили только в сентябре 2019 года. Тогда Рада разрешила закупать из России и Белоруссии по двусторонним договорам. После этого компания «Нафтогаз Украины» начала импорт у «Белэнерго» по долгосрочному контракту.
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
За два месяца Украина импортировала около 586 миллионов