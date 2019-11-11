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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Вслед за ним об уходе с поста объявил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

Источник: AFP 2019

Ранее Вооруженные силы призвали его покинуть пост у для обеспечения стабильности в стране.

Согласно конституции, после отставки главы государства его обязанности переходят вице-президенту, затем спикеру сената, а за ним — спикеру палаты депутатов.

Председатель палаты депутатов Виктор Борда оставил свой пост еще несколько часов назад.

В своем прощальном обращении Моралес выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся уже сегодня вечером. Он также заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции.

Главный соперник Моралеса на октябрьских выборах Карлос Меса приветствовал его решение подать в отставку, назвав это «концом тирании».


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Куба назвала уход Моралеса государственным переворотом и призвала все страны высказаться за жизнь и свободу Моралеса и Гарсиа. Венесуэла также назвала произошедшее госпереворотом и выразила осуждение.

Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, самолет бывшего главы государства запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день.

В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.

При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.

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Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием. Он назвал ситуацию в стране попыткой государственного переворота.

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