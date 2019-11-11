00:24 (мск), источник: РИА Новости
Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Вслед за ним об уходе с поста объявил и
Ранее Вооруженные силы призвали его покинуть пост у для обеспечения стабильности в стране.
Согласно конституции, после отставки главы государства его обязанности переходят
В своем прощальном обращении Моралес выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся уже сегодня вечером. Он также заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции.
Главный соперник Моралеса на октябрьских выборах Карлос Меса приветствовал его решение подать в отставку, назвав это «концом тирании».
Куба назвала уход Моралеса государственным переворотом и призвала все страны высказаться за жизнь и свободу Моралеса и Гарсиа. Венесуэла также назвала произошедшее госпереворотом и выразила осуждение.
Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, самолет бывшего главы государства запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта
В трех крупных городах —
При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием. Он назвал ситуацию в стране попыткой государственного переворота.