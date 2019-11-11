06:55 (мск), источник: Известия
Тихий ДОН: РФ не откажется от Договора по открытому небу в случае выхода США
При этом в Москве не уверены, что Вашингтон всерьез намерен покинуть соглашение.
Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению — 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, договор крайне важен для всех сторон, а в случае его денонсации американцами Москве нужно будет серьезно проработать ответ, поскольку зеркальные меры здесь неприемлемы. Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении: с вероятным выходом США сам договор не развалится — в нем
Москва не будет выходить из Договора по открытому небу, если такой шаг предпримут Соединенные Штаты. Как заявил «Известиям» Сергей Рябков, в РФ не уверены, что Вашингтон намерен покинуть соглашение, однако готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США.
Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий (в ответ на возможный выход США. — «Известия») есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально. При этом мы не уверены, что США близки к выходу.
Сергей Рябков подчеркнул: в Москве хотели бы надеяться на то, что США всё же останутся участниками договора.
О том, что Белый дом рассматривает выход из ДОН, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда глава комитета по иностранным делам в палате представителей конгресса Элиот Энгел обратился с письмом к советнику президента по нацбезопасности Роберту О'Брайену. В этом обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в договоре и призвал ее «против таких опрометчивых действий».
27 октября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц сообщило, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ о намерении вывести страну из договора. При этом один из источников утверждал, что окончательное решение пока не принято.
В этом контексте неудивительно, что категоричной реакции нет ни от Москвы, ни от ОБСЕ, под эгидой которой этот договор был подписан. Как ранее заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер, ОБСЕ рассчитывает, что «США будут и дальше придерживаться этого очень важного инструмента в нашей архитектуре контроля над вооружениями».
На запрос «Известий», намерены ли Штаты покинуть соглашение и каковы, на взгляд Вашингтона, будут последствия этого, Госдепартамент США оперативного комментария не предоставил.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Тогда его заключили 27 государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). Он вступил в силу десять лет спустя, и на сегодняшний день в нем участвуют 34 члена организации.
— Этот договор заключался после завершения холодной войны и подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ подписан в 1990 году, Россия приостановила свое участие в 2015-м. — «Известия»), — пояснил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. — Таким образом, он принимался как документ, содействующий мерам доверия в Европе. Поэтому его действие было направлено в первую очередь на европейские страны.
Благодаря этому документу был создан режим полетов над территорией
Обострение в отношениях России и США в рамках этого договора произошло в 2017 году. У Вашингтона были две основные претензии к Москве — ограничение наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 км в 2014 году и отказ в таких полетах над 10-километровой зоной вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, которые, с точки зрения РФ, являются суверенными государствами.
Российская сторона, в свою очередь, обвиняет Штаты в проволочках при согласовании маршрутов над американскими территориями в Тихом океане. Кроме того, в 2017 году США ввели ограничения на полеты над Гавайями и лишили российские наблюдательные экипажи возможности пользоваться базами ВВС в штатах Джорджия и Южная Дакота, которые предоставлялись для отдыха и дозаправки. В ответ МИД РФ объявил об отказе американским экипажам в ночевках на трех российских аэродромах.
— Этот договор — дитя той «романтической эпохи» в отношениях России с США и НАТО, когда элементы доверия еще были, — объяснил «Известиям»
Однако для
Екатерина Постникова