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05:49 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он «сдал Восточную Европу».

Источник: РИА Новости

По его словам, реакция советского руководства на происходившее в странах этого региона была частью политики «нового мышления», которая основывалась на принципах свободы выбора. Бывший лидер СССР добавил, что соседние государства лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, однако он не согласен, что «сдал Восточную Европу».

«Кому я ее сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, а Чехословакию — чехам и словакам», — возразил Горбачев.

Ранее политик назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР.

Горбачев также признал, что осознавал риски перестройки, однако не мог не пойти на них из-за необходимости перемен.
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