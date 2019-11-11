05:49 (мск), источник: РИА Новости
Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
По его словам, реакция советского руководства на происходившее в странах этого региона была частью политики «нового мышления», которая основывалась на принципах свободы выбора. Бывший лидер СССР добавил, что соседние государства лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, однако он не согласен, что «сдал Восточную Европу».
«Кому я ее сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, а Чехословакию — чехам и словакам», — возразил Горбачев.
Ранее политик назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР.