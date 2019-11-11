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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, сказал в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.

Источник: AP 2019

«Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела — а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего… И уж тем более умирать за некоего человека — диктатора или не диктатора — не станет тот, кто прибыл из другой страны. Чтобы президент Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека — такое просто нелогично», — сказал Асад.

«Вообще, Россия, согласно заявлениям официальных лиц, я имею в виду президента Путина, господина Лаврова и других… Так вот, они тем или иным образом защищают российские интересы. Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ — он не признает политических границ. Для терроризма ареной является весь мир», — пояснил глава государства.


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Еще одной причиной, по его словам, является реализация норм международного права. «С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа. Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии», — заключил Асад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.

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