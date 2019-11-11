12:55 (мск), источник: Коммерсантъ
«Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах»
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных.
Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке. На этот шаг его вынудили военные, обеспокоенные непрекращающимися на протяжении трех недель беспорядками. Волнения в Боливии начались после президентских выборов 20 октября, когда основной соперник Эво Моралеса бывший президент страны Карлос Меса не признал своего поражения. Венесуэла, Мексика, Аргентина и Куба назвали происходящее в Боливии госпереворотом.
«Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в Законодательную ассамблею Боливии», — заявил в минувшее воскресенье Эво Моралес в прямом эфире, призвав граждан страны прекратить протесты. За 20 дней волнений в Боливии пострадали более 380 человек, сообщается также о 3 погибших.
Мы были у власти 13 лет 9 месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах. Сегодня Боливия свободна, обладает суверенитетом и экономической силой.
В отставку также ушли:
«Это обязанность, которую мне приходится взять на себя», — заявила она в эфире боливийского телевидения. Аньес предстоит провести чрезвычайную сессию Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии, на которой должны быть официально приняты отставки президента,
Эво Моралес выставил свою кандидатуру уже в четвертый раз. Впервые он победил на выборах в 2005 году. Конституция, вступившая в силу в 2009 году, дала ему право баллотироваться на два срока подряд. В 2017 году ограничения на переизбрание президента и других должностных лиц были сняты.
Подведя итоги последних выборов, высший избирательный суд Боливии сообщил, что Эво Моралес набрал 47,07% голосов избирателей, а его ближайший соперник Карлос Меса — 36,51%. Отрыв более чем на 10% гарантировал победу действующему президенту уже в первом туре выборов. Карлос Меса отказался признавать поражение и обвинил власти в мошенничестве. Подсчет голосов вызвал критику со стороны Организации американских государств (ОАГ), которая была наблюдателем на выборах и посоветовала провести второй тур. С такой же позицией выступили США, Аргентина, Бразилия и Колумбия. Практически с первых дней беспорядков Эво Моралес говорил о попытке госпереворота, тем не менее спустя неделю власти Боливии предложили ОАГ, Евросоюзу и другим международным организациям проверить результаты выборов. Эво Моралес пообещал провести второй тур выборов, если фальсификация будет доказана. А вот Карлос Меса выразил опасение в связи с проверкой результатов на условиях боливийских властей.
После этого Эво Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда. Однако беспорядки не прекратились. В итоге к президенту обратился главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман.
Военных поддержали также профсоюзы.
У Эво Моралеса не осталось другого выхода, как уйти в отставку. При этом он заявил, что ответственность за его жизнь и жизнь
Практически сразу появились сообщения, что выдан ордер на арест президента и других высокопоставленных чиновников, однако эту информацию отрицает командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон. «В различных
После объявления Эво Моралеса об отставке беспорядки в стране не прекратились. По данным СМИ, в столице было сожжено 15 автобусов, пострадали дома
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард призвал протестующих в Боливии соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических представительств. Он также сообщил о готовности Мексики предоставить убежище Эво Моралесу.
Господин Эбрард назвал события в Боливии военной операцией. «Мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет», — написал он в Twitter.
Помимо Мексики происходящее в Боливии осудили власти Венесуэлы, Аргентины, Никарагуа и Кубы.
«Эво пригласил ОАГ и всех желающих принять участие в проверке голосов. Но ОАГ нанесла удар в спину ему. ОАГ проводит государственные перевороты в Латинской Америке последние 100 лет, они стоят за государственным переворотом против Эво Моралеса», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«В Боливии был осуществлен государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских лиц, устроивших мятеж полицейских, а также пассивности армии», — написал в Twitter избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.
«Правые с помощью насильственного и трусливого государственного переворота угрожают демократии в Боливии. Выражаем наше энергичное осуждение государственного переворота и солидарность с братом — президентом Эво Моралесом», — написал в Twitter президент Кубы Мигель
Аналогично высказались и власти Никарагуа. Колумбия попросила ОАГ созвать срочное заседание.
«Мы призываем ОАГ отправить миссию в Боливию для наблюдения за новым избирательным процессом и обеспечения того, чтобы новый Высший избирательный суд был
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Эво Моралесу «увлекательную работу телеведущего на испанском РТ». «Корреа (Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора.— “Ъ”) уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит», — написала она в Telegram.
Марианна Беленькая