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12:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах»

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных.

Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке. На этот шаг его вынудили военные, обеспокоенные непрекращающимися на протяжении трех недель беспорядками. Волнения в Боливии начались после президентских выборов 20 октября, когда основной соперник Эво Моралеса бывший президент страны Карлос Меса не признал своего поражения. Венесуэла, Мексика, Аргентина и Куба назвали происходящее в Боливии госпереворотом.

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«Мы были у власти 13 лет 9 месяцев и 18 дней»

«Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в Законодательную ассамблею Боливии», — заявил в минувшее воскресенье Эво Моралес в прямом эфире, призвав граждан страны прекратить протесты. За 20 дней волнений в Боливии пострадали более 380 человек, сообщается также о 3 погибших.

Мы были у власти 13 лет 9 месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах. Сегодня Боливия свободна, обладает суверенитетом и экономической силой.
Эво Моралес
президент Боливии

В отставку также ушли: вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель Сената Адриана Сальватьерра, спикер Палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя и ряд других чиновников — как государственного, так и регионального уровня. Многие из них в эти дни подверглись преследованиям. Брат Виктора Борды оказался в заложниках. Дом министра горной промышленности Сесара Наварро сожгли, а также избили его племянника.

Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес.

«Это обязанность, которую мне приходится взять на себя», — заявила она в эфире боливийского телевидения. Аньес предстоит провести чрезвычайную сессию Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии, на которой должны быть официально приняты отставки президента, вице-президента, председателей обеих палат парламента, а также согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

Беспорядки в Боливии вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, которые состоялись 20 октября.
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«Все вышло из-под контроля»

Эво Моралес выставил свою кандидатуру уже в четвертый раз. Впервые он победил на выборах в 2005 году. Конституция, вступившая в силу в 2009 году, дала ему право баллотироваться на два срока подряд. В 2017 году ограничения на переизбрание президента и других должностных лиц были сняты.

Подведя итоги последних выборов, высший избирательный суд Боливии сообщил, что Эво Моралес набрал 47,07% голосов избирателей, а его ближайший соперник Карлос Меса — 36,51%. Отрыв более чем на 10% гарантировал победу действующему президенту уже в первом туре выборов. Карлос Меса отказался признавать поражение и обвинил власти в мошенничестве. Подсчет голосов вызвал критику со стороны Организации американских государств (ОАГ), которая была наблюдателем на выборах и посоветовала провести второй тур. С такой же позицией выступили США, Аргентина, Бразилия и Колумбия. Практически с первых дней беспорядков Эво Моралес говорил о попытке госпереворота, тем не менее спустя неделю власти Боливии предложили ОАГ, Евросоюзу и другим международным организациям проверить результаты выборов. Эво Моралес пообещал провести второй тур выборов, если фальсификация будет доказана. А вот Карлос Меса выразил опасение в связи с проверкой результатов на условиях боливийских властей.

Результаты аудита стали известны вчера. Эксперты ОАГ не смогли подтвердить итоги выборов и рекомендовали провести повторное голосование.

После этого Эво Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда. Однако беспорядки не прекратились. В итоге к президенту обратился главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман.

«Призываем президента страны отказаться от своего президентского мандата, что позволит принести мир и стабильность ради блага Боливии», — сказал главнокомандующий в ходе пресс-конференции.
Источник: Reuters

Военных поддержали также профсоюзы.

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У Эво Моралеса не осталось другого выхода, как уйти в отставку. При этом он заявил, что ответственность за его жизнь и жизнь вице-президента лежит на лидерах оппозиции Карлосе Месе и Луисе Камачо. Эво Моралес пообещал не покидать страну, но еще до того, как его слова об отставке прозвучали в эфире, появились сообщения, что самолет президента вылетел из аэропорта Эль-Альто, расположенного в пригороде Ла-Пас. По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

Практически сразу появились сообщения, что выдан ордер на арест президента и других высокопоставленных чиновников, однако эту информацию отрицает командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон. «В различных онлайн-СМИ, по телевидению и в соцсетях в последние часы распространилась ложная информация о том, что командующий полицией страны распорядился задержать президента Эво Моралеса. Это абсолютная ложь», — сказал он в телефонном интервью каналу Unitel.

По словам командующего, на данный момент есть не ордера на арест, а запрос генпрокурора на расследование и задержание предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства.
Источник: Reuters

Удар в спину

После объявления Эво Моралеса об отставке беспорядки в стране не прекратились. По данным СМИ, в столице было сожжено 15 автобусов, пострадали дома экс-президента и главы его администрации. Посол Венесуэлы в Боливии Крисбейли Гонсалес сообщила о нападении на дипломатическое представительство ее страны. Более 20 боливийских чиновников укрылись на территории посольства Мексики.

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард призвал протестующих в Боливии соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических представительств. Он также сообщил о готовности Мексики предоставить убежище Эво Моралесу.

Господин Эбрард назвал события в Боливии военной операцией. «Мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет», — написал он в Twitter.


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Помимо Мексики происходящее в Боливии осудили власти Венесуэлы, Аргентины, Никарагуа и Кубы.

«Эво пригласил ОАГ и всех желающих принять участие в проверке голосов. Но ОАГ нанесла удар в спину ему. ОАГ проводит государственные перевороты в Латинской Америке последние 100 лет, они стоят за государственным переворотом против Эво Моралеса», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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«В Боливии был осуществлен государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских лиц, устроивших мятеж полицейских, а также пассивности армии», — написал в Twitter избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

«Правые с помощью насильственного и трусливого государственного переворота угрожают демократии в Боливии. Выражаем наше энергичное осуждение государственного переворота и солидарность с братом — президентом Эво Моралесом», — написал в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Аналогично высказались и власти Никарагуа. Колумбия попросила ОАГ созвать срочное заседание.

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу подчеркнул, что никакого госпереворота в Боливии не было, а к потере легитимности Эво Моралеса привела «попытка мошенничества на выборах».

«Мы призываем ОАГ отправить миссию в Боливию для наблюдения за новым избирательным процессом и обеспечения того, чтобы новый Высший избирательный суд был по-настоящему независимым и отражал широкий спектр общества Боливии. Народ Боливии заслуживает свободных и честных выборов в рамках конституции страны», — сказал ТАСС официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента США.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Эво Моралесу «увлекательную работу телеведущего на испанском РТ». «Корреа (Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора.— “Ъ”) уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит», — написала она в Telegram.

Марианна Беленькая

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